VIDEO: Waylon zingt opnieuw lied voor songfestival bij De Wereld Draait Door

APELDOORN - De Apeldoornse zanger Waylon heeft zijn derde potentiële lied voor het Eurovisie Songfestival gezongen bij De Wereld Draait Door, 'The world can wait'.

Waylon laat vijf dagen achter elkaar een ander lied horen in het programma van Matthijs van Nieuwkerk. Het staat al vast dat de zanger de afgevaardigde voor Nederland is bij het songfestival in Portugal. Uiteindelijk kiest hij zelf uit de vijf nummers het lied dat hij in mei gaat zingen.

Kijk en luister hier naar het derde nummer.

Hier zijn de eerste twee liedjes, Back Together en Outlaw in Em:

Tweede keer

Waylon is door de Avrotros gevraagd om Nederland te vertegenwoordigen. Het is de tweede keer dat hij meedoet aan het Eurovisiesongfestival. In 2014 zong hij een duet met zangeres Ilse de Lange. Met het nummer 'Calm after the storm' eindigden ze als tweede.