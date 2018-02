VIDEO: Schaatsers wagen zich op het Drontermeer bij Elburg

ELBURG - Er wordt geschaatst op het Drontermeer bij Elburg. Het is wel uitkijken, want de vaargeul ligt nog open.

Ik denk dat wel 100 mensen vandaag het ijs op zijn geweest tussen Elburg en Kampen, zegt Heleen Vermeulen, vrijwilliger bij schaatstrainingsgroep (STG) Elburg.

'Het ijs kraakt hard'

Vermeulen: 'Ik heb zelf een uurtje geschaatst. Je moet dicht langs de rietkraag blijven, want verderop ligt gewoon een boot in het water. Ik ben niet al te ver gegaan, want verderop het Drontermeer ging het ijs hard kraken.'

De schaatsers stappen op bij de Kamperdijk bij Elburg, in de buurt van de vogelkijkhut, vertelt Vermeulen.

Veluwemeertocht nog niet in zicht

Er wordt dan wel geschaatst tussen Elburg en Kampen, van een Veluwemeertocht kan volgens Vermeulen geen sprake zijn. 'Ik schat dat het ijs 3 of 4 centimeter dik is en het komend weekend gaat het al dooien. Ik hoor de schaatsers er wel over praten.'

De Veluwemeertocht, die onder andere over de Randmeren gaat, is een van de veertien natuurijsklassiekers. De toertocht werd in februari 2012 voor het laatst gereden.

Zie ook: Waar kun je in Gelderland schaatsen?