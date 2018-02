'SLIMspitsen' tijdens renovatie Waalbrug

NIJMEGEN - Het bedrijf Innovactory voert in opdracht van de gemeente Nijmegen de campagne SLIMspitsen uit tijdens de renovatie van de Waalbrug, vanaf de zomer tot eind volgend jaar. Nijmegen gaat automobilisten stimuleren om de Waalbrug en De Oversteek tijdens de spits te mijden. Dit om de verkeersdruk over de bruggen te verminderen tijdens de renovatie van de oude brug.

De verwachting is dat 400 automobilisten zullen deelnemen en dat een groot deel daarvan ook na afloop de spits blijft mijden. De camera's die nodig zijn, worden deze dinsdag aan de noordzijde bij beide bruggen opgehangen en getest. De details van deze stimuleringscampagne worden uitgewerkt en in juni van dit jaar bekendgemaakt.

Brief in de zomer

In de zomer krijgen automobilisten die geregeld in de avondspits over een van de twee bruggen rijden een brief met een aanbod om anders te reizen. Als 400 automobilisten uit de spits blijven, draagt dat volgens de gemeente wezenlijk bij aan de doorstroming van het verkeer door Nijmegen tijdens de renovatie van de Waalbrug.

Innovactory biedt de automobilisten een app aan waarmee deelnemers kunnen sparen voor onder meer korting op openbaar vervoer en voor fietsattributen. Voor het overige autoverkeer in de stad zijn en worden ook diverse campagnes en middelen ingezet.

Meer initiatieven

Met het programma SLIMopweg werkt Nijmegen samen met de provincie, het rijk en Arnhem. Samen met werkgevers zijn er fietsstimuleringsacties en op de campus wordt bijvoorbeeld gekeken naar autodelen en is een deelfietssysteem ingezet. Ook worden er nieuwe snelfietsroutes aangelegd en gepromoot.