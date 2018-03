UIT in het weekend: dit zijn de tips van Esther

ARNHEM - Je wilt er dit weekend even lekker op uit, maar je weet niet waarheen. Nou dan heb je geluk, want ik heb weer een paar leuke tips voor je op een rijtje gezet.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke donderdag is UIT met Esther te zien om 17.20 uur op TV Gelderland. Elk uur wordt de uitzending herhaald.

Duik in de studentengeschiedenis van Harderwijk

Zaterdag kun je naar de Gelredag in het Stadsmuseum in Harderwijk. De dag staat in het teken van Harderwijk als Gelderse universiteitsstad. Tussen 1648 en 1811 stond daar namelijk de Gelderse universiteit. Gidsen nemen je mee op ontdekkingstocht langs alle verborgen plekken uit het studentenleven. Wie tussen 10 en 12 komt kijken kan gratis het museum in.

Baanwielrenners kijken in Apeldoorn

In het Omnisport in Apeldoorn zijn dit weekend de beste baanwielrenners van de wereld te zien tijdens het WK baanwielrennen. Deelnemers uit 40 landen strijden om de podiumplaatsen. En aangezien Nederland er goed voorstaat is de kans groot dat zij met een medaille naar huis gaan. Er zijn nog kaartjes voor de zondag.

Nieuwe tentoonstelling in Villa Mondriaan

In museum Villa Mondriaan is vanaf deze week de nieuwe tentoonstelling 'Terug naar Toen: Mondriaan, Sluijters en Spoor herenigd' te zien. In 1909 exposeerden de drie kunstenaars gezamenlijk in een grote en veelbesproken tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam. En nu zijn de werken van de drie kunstenaars na ruim 100 jaar weer met elkaar herenigd in Winterswijk.

Postzegels verzamelen in Nijmegen

Ze zijn er nog steeds: postzegelverzamelaars. Echte liefhebbers kunnen zondag hun hart ophalen in Nijmegen in het Kolpinghuis tijdens de Postzegel Totaaldag. Er is een kleine tentoonstelling, je kunt je eigen postzegels laten taxeren en je kunt natuurlijk postzegels uitzoeken voor je eigen collectie.