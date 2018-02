Leerlingen openen fietstunnel bij Varsseveld

VARSSEVELD - Basisschoolkinderen van Op Koers uit Varsseveld zijn dinsdag als eersten door de nieuwe tunnel bij Varsseveld gefietst. Met de opening is na een halfjaar de vernieuwde N18 tussen Varsseveld en Lichtenvoorde bijna klaar.

'Voor de aanleg van de nieuwe A18/N18 was dit eigenlijk een gelijkvloerse kruising met stoplichten, dat is nu veranderd door een tunnel, zegt wethouder Henk Hengeveld van Oude IJsselstreek. Samen met 42 basisschoolkinderen opende hij de fietstunnel. De veiligheid wordt hier dusdanig mee verhoogd dat we daar uiteraard heel erg blij mee zijn.'

Omgevingsmanager Eelke Dute van Rijkswaterstaat geeft aan dat er nu een betere doorstroming van het verkeer mogelijk is. 'Er zijn nu minder kruisende bewegingen bij de verkeerslichten.' Dat de opening verricht is door de leerlingen van basisschool Op Koers was een bewuste keuze. 'We willen de veiligheid en de weg weer teruggeven aan de gemeente en de omgeving', legt Dute uit.

Fietstunnel in één weekend geplaatst

Om de plaatsing van de fietstunnel te kunnen realiseren, moest aan het eind van de zomer de N18 tijdelijk afgesloten worden. 'Toch is dat zeer vlot verlopen en is de fietstunnel in één weekend geplaatst', zegt Dute.

Volgens wethouder Hengeveld is deze tunnel een mooi voorbeeld voor verschillende plekken in de Achterhoek. 'Voor de veiligheid van onze fietsers is dat heel erg belangrijk.' Zelf heeft hij het vernieuwde traject van de N18 al getest. 'Ik moet zeggen: het wordt heel erg mooi.'



De opening van de volledig vernieuwde Twenteroute staat vooralsnog gepland in mei.