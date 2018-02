Geen Gelderland Stemt vanuit Apeldoorn, Hoenderloo en Uddel

ARNHEM - De geplande live-uitzendingen van Gelderland Stemt van Omroep Gelderland en RTV Apeldoorn van vrijdag 2 en zaterdag 3 maart komen niet vanuit Apeldoorn, Hoenderloo en Uddel. Dit in verband met het tijdelijk stilleggen van de Apeldoornse verkiezingscampagnes na het overlijden van de dochter van staatssecretaris en oud-wethouder Paul Blokhuis.

De live radio- en tv-uitzending van Gelderland Stemt van 2 maart wordt verzorgd vanuit het pand van Omroep Gelderland in Arnhem.

Voor de uitzendingen van RTV Apeldoorn op zaterdag 3 maart wordt op dit moment een alternatief gezocht. De overige uitzendingen op locatie van 5 tot en met 22 maart gaan wel door.

Een actueel overzicht is te vinden op de speciale website www.gldstemt.nl.

Verkiezingsbus

Gelderland Stemt is een uniek samenwerkingsproject tussen de regionale omroep en 33 lokale omroepen. Omroep Gelderland toert 6 weken lang door de hele provincie langs dorpen en steden in een grote rood/paarse verkiezingsbus. De bus is omgebouwd tot (kijk)radiostudio. Lokale omroepen verzorgen uitzendingen die in het teken staan van de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

