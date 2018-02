Mogelijk verbod op diesels in Duitse steden. Was nun Gelderland?

ARNHEM - Er komt in veel Duitse steden mogelijk een verbod op dieselauto's van voor 2014. Dat heeft dan gevolgen voor diesels uit de Gelderse grensstreek die van en naar het Ruhrgebied rijden.

In dit industriegebied liggen plaatsen die de vereiste Europese normen voor luchtkwaliteit niet halen, zoals Düsseldorf, Oberhausen, Keulen en Wuppertal. Zeventig Duitse steden voldoen niet aan die normen.

De beslissing van een Duitse rechter dat Düsseldorf en Stuttgart diesels mogen verbieden, betekent volgens de ANWB waarschijnlijk dat meer Duitse steden zo'n verbod zullen instellen voor diesels van voor 2014.

Hoe ver is het rijden?

Vanuit Zevenaar is de afstand naar Oberhausen, de eerste stad in dat gebied met milieuproblemen, ongeveer 80 kilometer. De afstand tussen Nijmegen en het begin van het Ruhrgebied is ongeveer even groot.

Hoewel de gevolgen voor diesels van voor 2014 uit Gelderland nog onduidelijk zijn, worden ook Nederlandse auto's in grote steden mogelijk geweerd. Duitse steden die niet willen meedoen aan een dieselstop kunnen worden gedwongen, meldt de NOS. Wel geldt een overgangsperiode.

'Diesels worden in één klap waardeloos'

'We snappen dat er in veel Duitse steden iets moet gebeuren', zegt woordvoerder Paul de Waal van branche-organisatie Bovag. Maar hij voorspelt willekeur. 'Je verschuift het probleem. In stad A mag je straks wel met je dieselauto komen, maar in stad B niet.'

De Waal: 'Dieselauto's gaan langer dan 15 jaar mee en die auto's maak je hiermee in één klap waardeloos.' De Bovag pleit onder meer voor een sloopregeling voor diesels.

Welke Duitse steden kom je straks met je 'oude' diesel mogelijk niet meer in? Klik hier.