Omstreden Muur van Mussert wordt rijksmonument Foto: Omroep Gelderland

LUNTEREN - Na jaren discussie wordt de omstreden Muur van Mussert in Lunteren alsnog rijksmonument. Het is het enige overgebleven bouwwerk van de NSB, de Nederlandse partij die in de Tweede Wereldoorlog collaboreerde met de Duitse bezetter.

Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) heeft de procedure in gang gezet om van de muur een monument te maken. NSB-leider Anton Mussert hield er toespraken. Vele duizenden NSB-leden kwamen er elk jaar bijeen. Van het nationaalsocialistische complex is nu alleen nog de enorme muur en een deel van het amfitheater over. De muur staat op particulier terrein. De eigenaar wilde de restanten slopen om zijn camping De Goudsberg te kunnen opknappen. Het Rijk schoof een beslissing over een erfgoedstatus jaren voor zich uit. Gemeente Ede is blij Wethouder Johan Weijland van de gemeente Ede zegt: 'Goed dat het Rijk hierover een beslissing neemt. Vanuit Ede drongen we al langer aan op een beslissing op nationaal niveau, want ‘de Muur’ is een landelijke kwestie. We zijn dan ook blij dat het kabinet ons verzoek heeft gehonoreerd.' Zie ook: Eigenaar camping: 'Muur van Mussert staat in de weg'

