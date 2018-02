Vrouwenbus D66 doet Beuningen aan

BEUNINGEN - Op Internationale Vrouwendag op donderdag 8 maart komt een speciale bus van D66 naar het Mauritsplein in het centrum van Beuningen. De bus wordt bemand door leden van D66, die samen met D66 Beuningen extra aandacht zullen geven aan Internationale Vrouwendag.

In de bus wordt gediscussieerd over de positie van vrouwen en daarnaast worden er bezoeken gebracht aan verschillende vrouwelijke ondernemers in het centrum.

Sterke vrouwen

Raadslid Ingrid van Caulil van D66 Beuningen zegt dat 'vrouwen en mannen gelijk zijn, maar dat dit nog altijd niet vanzelfsprekend is. Daarom zetten we sterke vrouwen extra in het zonnetje.'