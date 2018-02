Deel dit artikel:











Rob (78) tuigt baan op voor WK in Apeldoorn: 'Eigenlijk ben je nooit klaar' Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - Een likje verf hier, nog wat hekken daar. De vrijwilligers van wielervereniging de Adelaar zijn er maar druk mee de laatste week. Alles in Omnisport wordt in gereedheid gebracht voor de WK baanwielrennen in Apeldoorn.

APELDOORN - Een likje verf hier, nog wat hekken daar. De vrijwilligers van wielervereniging de Adelaar zijn er maar druk mee de laatste week. Alles in Omnisport wordt in gereedheid gebracht voor de WK baanwielrennen in Apeldoorn.

Onder de vrijwilligers bevindt zich ook de 78-jarige Rob Winter, die druk bezig is met het neerzetten van hekken en het plaatsen van borden waar diverse landen zich mogen melden. 'Te zijner tijd komt er ook nog wat reclame over de hekken heen, maar dat doet de UCI (de internationale wielerunie) op het laatste moment. Eigenlijk ben je nooit klaar.' Alles gebeurt met veel precisie. Het hek mag geen 10 centimeter te veel naar links. 'Nee, er is een draaiboek van de UCI. Zo moet het en niet anders.' Rob doet het met zijn 78 jaar nog altijd met veel plezier. 'Dat moet ook. Je moet ervan houden. Als je het niet hebt, dan lukt het niet.' 'Het gebouw explodeerde' En als de WK woensdagavond van start gaan, geniet Winter nog meer. 'Het is heel imposant. Vooral als een Nederlander in actie komt, ik weet nog goed dat tijdens het eerste WK Teun Mulder hier de kilometer reed. Voor zijn start was het doodstil en vanaf de start explodeerde het gebouw. Dat is zo mooi, dat is geweldig.'