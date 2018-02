Deel dit artikel:











Li Jie niet op NK tafeltennis Li Jie. Foto: ANP

EDE - Tafeltennisster Li Jie uit Ede doet komend weekeinde niet meer aan de NK. De 33-jarige speelster, die in 2015 en in 2017 de titel pakte, neemt rust in aanloop naar het drukke programma richting de WK.

De afgelopen tijd heeft ze veel gespeeld, waardoor ze toe is aan rust. Dat kan alleen komende week. Daarna volgt een zeer drukke periode met meerdere Champions League-wedstrijden, de Open Duitse kampioenschappen en de EK-interland in en tegen Kroatië. Dan volgt de voorbereiding op de WK in Halmstad, Zweden, die eind april van start gaat. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl