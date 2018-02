Elden, lieflijk dorp nog niet bedreigt door de grote, boze stad

ARNHEM - Aflevering 12, dinsdag 27 maart 2018: Elden 1964

Elden, toen nog gemeente Elst. Twee jaar later zal het dorp geannexeerd worden door grote buurman Arnhem en verandert het aanzien van het dorp drastisch. Maar daar is in 1964 nog geen sprake van. De snelweg van Arnhem naar Nijmegen ligt er al wel, maar is vergeleken met vandaag de dag een oase van rust. En verder zien we een dorp op het platteland. Arnhem is een streep aan de horizon en het leven voltrekt zich in dorps tempo. Het is een zaterdag; want bij de herenkapper is het druk en een deur verder bij de dameskapper wordt gewassen en gewatergolfd dat het een lieve lust is. Elden wil zich van zijn mooiste kant laten zien voor de film !

Heeft u weet van een dorpsfilm die nog niet boven water is en ergens in een kluis of kast ligt ? dan hoort de redactie dat graag via onsdorp@gld.nl

Uitzendingen Ons Dorp dinsdagen vanaf 17.20 uur (ieder uur herhalingen)

Brakel, 20 maart

Dieren, 6 februari

Elden, 27 maart

Gendringen, 13 februari

Gendt, 9 januari

Hattem, 23 januari

Renkum, 13 maart

Rumpt/Gellicum, 30 januari

Steenderen, 6 maart

Varsseveld, 16 januari

Velp/Rozendaal, 27 februari

Zaltbommel, 20 februari