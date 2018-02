Brakel aangetast door de nieuwe dijk

ARNHEM - Aflevering 11, uitzending dinsdag 20 maart 2018: Brakel 1966

We zien Brakel zoals het was en nooit meer zal worden. De dijk, het boveneind met de kleine dijkwoninkjes, het oude gemeentehuis, allemaal verdwenen door de dijkverzwaring van begin jaren '70 waarbij tientallen huizen werden gesloopt. Brakel zal nooit meer het Brakel van voor die ingreep worden.

Heeft u weet van een dorpsfilm die nog niet boven water is en ergens in een kluis of kast ligt ? dan hoort de redactie dat graag via onsdorp@gld.nl

Uitzendingen op dinsdagen vanaf 17.20 uur (ieder uur herhalingen)

Brakel, 20 maart

Dieren, 6 februari

Elden, 27 maart

Gendringen, 13 februari

Gendt, 9 januari

Hattem, 23 januari

Renkum, 13 maart

Rumpt/Gellicum, 30 januari

Steenderen, 6 maart

Varsseveld, 16 januari

Velp/Rozendaal, 27 februari

Zaltbommel, 20 februari