VIDEO: Interview met Marcel Melissen VVD Tiel

TIEL - Huidige lijsttrekker van de VVD en momenteel wethouder in Tiel is Marcel Melissen. Hij spreekt over wat er in de afgelopen raadsperiode is gebeurd en wat er gaat komen in de toekomst.

Geschreven door Mediapartner RegioTV Tiel

Melissen geeft in het gesprek onder meer aan dat het er op lijkt dat deze verkiezingen anders zijn, door de diverse wisselingen die er de afgelopen jaren zijn geweest. Kijk het gesprek met Melissen hieronder terug: Ervaart hij problemen binnen de Tielse partijen? Er is natuurlijk de kwestie rond het lijsttrekkerschap van het CDA geweest. En bij D66 is een wethouderskandidaat van buitenaf aangetrokken. Melissen geeft aan dat hij degene niet kent en dat het een nadeel kan zijn de stad en de Tielenaren niet te kennen. Over het programma van de VVD is hij duidelijk: men moet terug naar de kern. Er moet bezuinigd worden en de stad moet schoon. Hier mag best meer aan worden uitgegeven. Eerder heeft dat mogelijk teveel kosten meegebracht (kwestie Avri). Melissen noemt ook andere punten die wat hem en zijn partij essentieel zijn, zoals wonen en werken aan de binnenstad. Dat en meer is te zien in het interview.