Renkum gaat op reis dankzij de middenstand-zegeltjes !

ARNHEM - Aflevering 10, Ons Dorp, dinsdag 13 maart: Renkum 1964

De filmers van de firma Adolfs zijn precies op het goede moment in Renkum. Op de dag dat de ene helft van het dorp massaal uitloopt om de andere helft uit te zwaaien die op dagtocht gaat van de gespaarde TOP-zegeltjes, de spaarpunten van de plaatselijke middenstand. Renkum bloeit en groeit en er is volop vertrouwen in de toekomst. Er wordt getrouwd en gefeest en werk is er volop dankzij de papierfabriek van Van Gelder en zelfs de terugkomst van inwoners die op dagtocht zijn geweest wordt een waar feest.

Heeft u weet van een dorpsfilm die nog niet boven water is en ergens in een kluis of kast ligt ? dan hoort de redactie dat graag via onsdorp@gld.nl

