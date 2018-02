Ongeneeslijk zieke Corina zoekt baasje voor haar hond

NIJMEGEN - Ze doet het met pijn in haar hart, maar het kan niet anders. De ongeneeslijk zieke Corina Berendsen (49) uit Nijmegen zoekt een baasje voor haar hond.

'Ik lijd aan eierstokkanker. Ik heb de prognose gekregen van ongeveer nog een jaar. Daar moet ik dus rekening mee houden', zegt ze in de rubriek Gelderland Helpt op Radio Gelderland.

Corina is alleenstaand, haar hond van bijna negen heet Julia. Ze zijn erg aan elkaar gehecht. 'Het is moeilijk, maar ik moet gaan beseffen dat ik haar los moet laten. Ik zoek dus echt een nieuw gouden mandje voor haar om haar een toekomst te bieden als ik er niet meer ben.'

Corina op Radio Gelderland: (de tekst loopt door onder de audio)

3600 keer gedeeld op Facebook

Corina's oproep op Facebook is inmiddels meer dan 3600 keer gedeeld. Het leidde nog niet tot een nieuw baasje, maar ze is positief gestemd. 'Het moet gewoon goed komen.'

Corina zoekt iemand in Nijmegen of directe omgeving. 'Een leuk en lief persoon of koppel, zonder kleine kinderen en zonder katten.' Ze wil het graag in een vorm van co-ouderschap opbouwen, zodat iedereen langzaam aan elkaar kan wennen.

Interesse? Kijk voor meer informatie op de website van Gelderland Helpt.