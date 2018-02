Voedselbank en gemeente Zutphen strijden samen tegen armoede

ZUTPHEN - De vrijwilligers van de voedselbank en de gemeente Zutphen gaan samen proberen om meer mensen uit de armoede te krijgen. In het nieuwe onderkomen van de voedselbank op bedrijventerrein De Mars wordt straks niet alleen een voedselpakket verstrekt, het wordt ook een plek voor andere hulpverleners.

In Zutphen worden momenteel wekelijks ongeveer 100 voedselpakketten uitgedeeld. Dit waren er nog niet zo lang geleden nog zeker 150 pakketten. Relatief veel mensen in Zutphen leven in armoede, terwijl omliggende gemeenten een stuk 'rijker' zijn. Dit komt onder meer door de hoge werkloosheid.

Slechts het topje van de ijsberg

Hoeveel armoede er precies is, blijft lastig te zeggen. Volgens voedselbankvoorzitter Gert Vrieze klopt nog geen 10 procent van alle mensen die in aanmerking komen voor de voedselbank aan: 'Nee er is toch nog veel schaamte bij deze groep, de drempel is vaak hoog om hulp te zoeken.'

Maar de voedselbank kan wel iets betekenen voor de mensen die in ieder geval de stap naar de voedselbank durven te zetten. Op de nieuwe locatie gaat de voedselbank dan ook meer doen dan pakketten uitdelen. Zo is er op de nieuwe locatie meer ruimte voor andere hulpinstanties: 'Hier gebeurt alles in één ruimte, daar hebben we ook kantoorruimte en kunnen we bijvoorbeeld mensen uitnodigingen die uitleg geven over budgetteren.'

'Samen bereik je meer'

Wethouder Annelies de Jonge hoopt dat op deze manier mensen beter de weg vinden naar hulp en ook sneller zelf de stap zetten. De gemeente en de voedselbank trekken hierin samen op. 'Door naast elkaar te werken bereik je niet wat je wil met deze mensen, maar door samen te werken wel. '

Op 9 maart gaat de nieuwe voedselbank op de Mars in Zutphen open.