Wie weet meer van zware mishandeling? Foto: Jeffrey Slendebroek/Persbureau Heitink

HAALDEREN - De politie in Bemmel roept de hulp van het publiek in om een zware mishandeling op te lossen. In de nieuwjaarsnacht werd een inwoner van Haalderen (49) toegetakeld door drie jongemannen. Dit gebeurde rond 1.45 uur in het bijzijn van zijn vrouw en zoon. Tot op de dag van de vandaag zijn de daders spoorloos.

De mishandeling vond plaats ter hoogte van het Overbetuwe College in Bemmel, nadat de man, vrouw en zoon waren bestookt met vuurwerk. Toen de Haalderenaar hierover een opmerking maakte, kreeg hij meerdere klappen en schoppen tegen zijn hoofd. Het slachtoffer raakte bewusteloos en moest naar het ziekenhuis. Op de site van de politie staan twee foto's waarop de daders vaag te zien zijn. Een van hen zou een oranje jas of vest hebben gedragen. Een andere man zou opvallend langer dan de andere twee zijn. Zie ook: Man bewusteloos geslagen na opmerking over vuurwerk Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl