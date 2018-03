Ridders van Gelre gaan verder als stripfiguren

ARNHEM - Maandagavond zendt Omroep Gelderland de laatste aflevering van de televisieserie Ridders van Gelre en Ons Verloren Hertogdom uit. Maar de Ridders strijden verder voor de Gelderse geschiedenis als stripfiguren.

De voorbereidingen voor de productie van een stripverhaal over de Gelderse geschiedenis zijn een jaar geleden begonnen. Het idee komt van historicus en programmamaker René Arendsen. Hij is ook op televisie te zien als één van de Ridders van Gelre. “We hebben de geschiedenis van het vergeten hertogdom Gelre nu verteld als twintigdelige televisieserie bij Omroep Gelderland. We vertellen het historische verhaal als een spannend sprookje dat ons veel leert over de wereld waar we anno 2018 in leven. Toen ik de televisieserie aan het schrijven was, bedacht ik dat het verhaal ook zeer geschikt is voor een strip waarmee je kinderen veel meer aanspreekt.”

Bas Steman (links) en René Arendsen

Crowdfunding

Erfgoedadviseur Bibi Bodegom uit Zutphen pakte het idee voor een Gelders stripverhaal op. Ze startte de stichting Cultuur- en Erfgoedlab en schreef verschillende fondsen aan om de productie van de strip te financieren. Via een crowdfundingcampagne werd meer dan 10.000 euro opgehaald. Sommige donateurs krijgen hun portret of een gewenste locaties in het stripverhaal. Maar Bibi Bodegom benadrukt dat het project meer inhoudt dan alleen de strip. “We organiseren ook activiteiten voor leerlingen uit Nederland en Duitsland op vier historische locaties uit de Gelderse geschiedenis. De kinderen delen een gemeenschappelijke geschiedenis, maar kennen dat verhaal en elkaar nauwelijks. Rond de zomer vinden de educatieve activiteiten plaats op Kasteel Rosendael, Kloster Graefenthal en in de steden Geldern en Zutphen.

Tekenaar

Ondertussen schrijft René Arendsen het stripverhaal over de geschiedenis van het hertogdom Gelre. “Het is zo'n mooi verhaal. Gelderland is eigenlijk een vergeten vorstendom zoals Catalonië en Schotland. Het hertogdom Gelre was ooit een min of meer zelfstandig en succesvol land met een sterke identiteit dat in de golven van de geschiedenis ten onder ging en iedereen is vergeten. Het stripverhaal is net als de televisieserie een speelse ontdekkingstocht naar onze gezamenlijke Gelderse geschiedenis.” De tekst is deze maand klaar. Vervolgens gaat tekenaar Danker Jan Oreel aan de slag. Hij maakte eerder stripverhalen over de Brabantse en Zeeuwse geschiedenis. In december moet het Gelderse stripverhaal klaar zijn. Er komt dan ook een Duitstalige versie.

Gelredag

Aanstaande zaterdag nemen de Ridders van Gelre voorlopig afscheid van Ons Verloren Hertogdom. Dat doen ze tijdens de Gelredag op Kasteel Doorwerth. Iedereen is tussen 10.00 uur en 12.00 uur welkom om het kasteel gratis te bezoeken. Aansluitend presenteert hoogleraar Gelderse geschiedenis Dolly Verhoeven haar plan om te komen tot een vernieuwend Verhaal van Gelderland. Haar doel is om te komen tot een herziene Gelderse geschiedschrijving van prehistorie tot nu.