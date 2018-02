Flink gegroeid en fijn wonen; onderzoek positief over Nijmegen

NIJMEGEN - Veel nieuwe inwoners en nieuwe woningen en mensen wonen er graag. Dat zijn enkele conclusies uit de Nijmeegse Stads- en Wijkmonitor, een jaarlijks overzicht van de staat van de Waalstad. Criminaliteit staat als genoemd probleem niet meer op één, daar staat nu verkeersdrukte en verkeersveiligheid.

In het jaarlijkse onderzoek wordt gekeken naar thema’s als wonen, gezondheid en zorg, werk, duurzaamheid en binnenstad. De monitor geeft het college van burgemeester en wethouders veel informatie die de komende jaren kan helpen het beleid te bepalen.

Krapte op woningmarkt

Nijmegen telt nu ruim 176.000 inwoners. De verwachting is dat de Waalstad in 2025 er circa 187.000 heeft. De afgelopen twee jaar werden er gemiddeld 1400 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Toch is er nog een forse krapte op de woningmarkt, zowel bij koopwoningen als bij huurwoningen.

De waardering bij Nijmegenaren voor hun stad (7,7) en woonbuurt (7,5) is de afgelopen jaren iets gestegen. Er zijn minder wijken met een beneden gemiddeld woonklimaat (6 van de 35 tegenover 9 vier jaar geleden). Maar in vijf wijken is er sprake van negatieve ontwikkelingen. Met name in Dukenburg geven opvallend veel mensen aan dat hun buurt achteruit gaat. Het woon- en leefklimaat in Nijmegen-Noord scoort bovengemiddeld goed.

Armoede licht gedaald

Ruim 30 procent van de Nijmeegse huishoudens maakt gebruik van een of meer voorzieningen of regelingen op het vlak van zorg, werk en inkomen. Het aantal huishoudens met een laag inkomen is licht gedaald en minder huishoudens dan een paar jaar geleden geven aan dat ze er financieel slecht voorstaan. Wel is het aantal huishoudens dat langdurig een laag inkomen heeft nog wat toegenomen. Verder blijkt uit onderzoek van de GGD dat er sprake is van een toename van eenzaamheid.

Werk

Na een aantal jaren van daling door de recessie stijgt nu het aantal banen weer. De werkloosheid is gedaald van 8,8 procent in 2014 naar 5,4 procent in 2017. Het aantal werkloze jongeren bleef gelijk (11 procent). Voor de komende jaren wordt een verdere groei van het aantal banen verwacht. De waardering van ondernemers en instellingen voor het ondernemingsklimaat is iets gestegen van 6,5 naar 6,7.

Duurzame stad

In de periode 2008-2016 daalde het totale energieverbruik zowel bij particulieren als bedrijven. Particulieren verbruikten 6 procent minder gas en 1 procent minder elektriciteit, bij bedrijven lag dit op respectievelijk 25 en 6,5 procent. Maar de daling van het energieverbruik bij huishoudens stokt wel de laatste jaren.

Positief is dat het aantal huishoudens met zonnepanelen flink toeneemt, maar op het totaal aantal huishoudens is het aandeel nog gering (4 procent). Inmiddels is 6 procent van de woningen aangesloten op stadsverwarming in plaats van gas. Nijmegen doet het erg goed als het gaat om afvalscheiding; het hergebruikpercentage van afval is nu 73 procent.

Bijna twee derde van de Nijmegenaren die in de stad werken, gaat per fiets naar het werk; en ongeveer een gelijk aantal gaat per fiets naar de binnenstad. Nijmegenaren waarderen de bereikbaarheid per fiets hoger dan die per auto en ook het onderhoud van fietspaden scoort beter dan het onderhoud van wegen voor auto’s.

Binnenstad van place to buy naar place to meet

De algemene waardering van bezoekers voor de Nijmeegse binnenstad is net als bij de vorige peiling 7,5. De waardering voor de fietsstallingsmogelijkheden, de bereikbaarheid met de auto en de parkeermogelijkheden is hoger dan voorheen. 69 procent van de Nijmegenaren vindt dat de gemeente een aantrekkelijke binnenstad heeft. Mensen gaan niet meer uitsluitend naar de binnenstad om iets te kopen, maar ook voor de beleving met bijvoorbeeld een kopje koffie. Langzaam ontstaat een functieverschuiving: van place to buy naar place to meet.

De werkgelegenheid in de horeca groeit, het aantal evenementen in de binnenstad neemt toe en het bezoek aan culturele podia is gestegen. Het aantal hotelovernachtingen is verder gestegen. Daarbij is de door bewoners ervaren overlast wel toegenomen.