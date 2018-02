Deel dit artikel:











Zwarte rook te zien bij grote afvalbrand Foto: Facebook/politie Kampen

NOORDEINDE - Grote zwarte rookwolken zijn in het uiterste noorden van Gelderland te zien. De rook komt van het industrieterrein in Kampen waar een grote berg afval in brand staat.

De brandweer voert metingen uit om vast te stellen of de gitzwarte rook schadelijk is. De rook trekt over de N50 in westelijke richting. De brand woedt bij een metaalbedrijf, meldt RTV Oost. Met een kraan wordt de schroothoop uit elkaar getrokken en probeert de brandweer het vuur te bestrijden. De Veiligheidsregio IJsselland adviseert mensen die last van de rook hebben ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen.