Oproep in Nijmegen: gooi die winkeldeuren dicht!

NIJMEGEN - Ze hadden qua temperaturen een minder toepasselijke dag kunnen kiezen. In Nijmegen wordt woensdag een actie gelanceerd om winkeliers te bewegen hun deuren dicht te houden, bij goed en slecht weer.

Het gaat om het project 'We save energy, we close the door'. Het is een initiatief van Stichting Het Huis voor de Binnenstad, waarbij meerdere belanghebbenden zijn aangesloten, zoals ondernemers, horeca en pandeigenaren.

'We hebben met studenten van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen onderzoek gedaan', zegt binnenstadmanager Maarten Mulder. 'De gemiddelde reflex van de winkelier is toch: als ik de deur dichtdoe, dan kost me dat klanten. Dat blijkt al onderzocht te zijn, in Antwerpen en door Kruidvat, de drogist. Daaruit blijkt dat het nauwelijks effecten heeft op de klant. En het bespaart ontzettend in de energiekosten.'

Maarten Mulder legt het initiatief uit op Radio Gelderland:



Groene hoofdstad

De initiatiefnemers gaan niet met dwingende hand te werk. 'We willen ondernemers vooral motiveren om mee te doen. We hebben een soort stiekeme nulmeting gedaan. We hopen dat er nu meer ondernemers aanhaken.' Die kunnen dan een sticker met de naam van het project op de deur plakken. Waarom de tekst in het Engels is? 'Nijmegen is Green Capital en daardoor zijn er veel teksten in het Engels, ook trekken we daardoor meer internationale bezoekers.'

Het grootste effect van dichte deuren wordt volgens Mulder bereikt bij buitentemperaturen tot 15 en boven 25 graden, waarna de airco zijn werk gaat doen. Nijmegen wil in 2045 energieneutraal zijn.