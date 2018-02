140 agenten ingezet bij invallen regio Nijmegen

NIJMEGEN - Bij een grote politieactie in de regio Nijmegen zijn dinsdagochtend zo'n 140 agenten ingezet. Twee Nijmegenaren van 24 en 29, een 46-jarige Maldenaar en een 62-jarige man uit Beuningen zijn aangehouden voor overtreding van de Wet wapens en munitie en de Opiumwet.

De politie deed in het onderzoek, dat al sinds december 2016 loopt, doorzoekingen in zeven woningen in Nijmegen, Malden, Beuningen en Plasmolen en een bedrijfspand in Heumen.

Er werden meerdere vuurwapens en munitie, een aanzienlijk geldbedrag, computers, telefoons en twee auto's in beslag genomen. In een woning werden de restanten van een hennepkwekerij aangetroffen, in de schuur van een andere woning een hennepkwekerij met 34 planten.

Meerdere aanhoudingen in deze zaak worden niet uitgesloten.