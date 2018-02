Vrienden uit Ede spelen Soldaat van Oranje

ARNHEM - De in Ede geboren en getogen jeugdvrienden Theo Martijn Wever en Alex van Bergen spelen afwisselend de hoofdrol van Erik Hazelhoff Roelfzema in Soldaat van Oranje - De Musical. Op Radio Gelderland sprak Rob Kleijs met hen over de musical en over hun vriendschap. Alex van Bergen: 'Soldaat van Oranje is een droomrol.'

Soldaat van Oranje ging op 30 oktober 2010 in première. Dit gebeurde in een speciaal voor de voorstelling gebouwde theaterhangar op Vliegkamp Valkenburg in Katwijk. Afgelopen november passeerde de 2,5 miljoenste bezoeker de kassa. Daarmee is de voorstelling de succesvolste musical in de Nederlandse geschiedenis.

18 acteurs speelden Hazelhoff Roelfzema

Edenaren Wever en Van Bergen behoren tot de inmiddels 18 acteurs die Hazelhoff Roelfzema hebben gespeeld. Ze worden geregeld 'beoordeeld' door een resident, iemand die belast is met het bewaken van de kwaliteit van de show. Van Bergen: 'Acteren is vechten tegen herhaling.'

Voor hem was het spelen van de Soldaat van Oranje een 'droom die uitkwam'. Van Bergen is een laatbloeier op het podium, want hij stond aanvankelijk voor de klas. 'Ik geef nog steeds les, want het is fantastisch.' Hij geeft tegenwoordig theaterles aan jongeren.

Hoe bereid je je voor op zo'n zware rol? 'Je leest je in, je kijkt naar de film (Soldaat van Oranje uit 1977 van Paul Verhoeven, red.) en je bestudeert het script', legt Theo Martijn Wever uit, in de tussentijd selfies makend. 'Dat hoort erbij. Ik laat op Instagram graag zien wat ik aan het doen ben.'

Voorstelling mogelijk verlengd, maar zonder Wever en Van Bergen

Wever en Van Bergen spelen de rol 3 om 3. Tot en met september gaat de voorstelling sowieso door. Of Soldaat van Oranje nog langer doorgaat, de voorstelling is al vaak verlengd, is nog onduidelijk. Maar zonder Van Bergen en Wever.

De twee gaan na de zomer iets anders doen. Alex van Bergen: 'Ik maak deel uit van een toneelgezelschap en we gaan in september en oktober een nieuwe voorstelling spelen.'

Ook Wever heeft een nieuwe klus, maar hij hult zich daarover in stilzwijgen. 'Het is een musical maar ik mag er nog niets over zeggen.'

