De Omroep Gelderland-verkiezingsbus rijdt verder: nu Dinxperlo

DINXPERLO - Na Winterswijk is Dinxperlo de tweede locatie die de rode verkiezingsbus dinsdag aandoet. Daar staat de bus op het Prins Clausplein en verzorgt Aladna FM de uitzending.

De uitzending in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen is van 15.00 tot 18.00 uur.

Kijk en luister hier mee:

Zeven partijen zijn uitgenodigd om verspreid over de uren te komen debatteren. Maar de aftrap was aan Jilts Sietsma, die een Burgerinitiatief Energietransitie Aalten heeft gestart. Hij heeft alle verkiezingsprogramma's gescand op energiezaken. Hoe kan Aalten over een aantal jaren duurzaam zijn. De plannen voor windenergie in Aalten viel bij Sietsma niet goed. Hij is niet tegen windenergie, maar wel de manier waarop.

Bijvoorbeeld in Bredevoort: daar kunnen sommige huizen geen zonnepanelen verdragen, maar dat zou dan op andere panden kunnen. En welke rol kan de gemeente spelen bij het verduurzamen van de gemeente? Het burgerinitiatief heeft in ieder geval een postcodeproject gestart, waarbij in coöperaties gestart kan worden met de aanleg van zonnepanelen.

De vergelijking van programma's levert in elk geval een eindrapport op, dat bijna klaar. Anders staat er ook het één en ander te lezen op www.ecbredevoort.nl.

Toen was het de beurt aan de Progressieve Partij (PP) en het CDA, vertegenwoordigd door respectievelijk Joop Wikkerink en Raimond Smit. Inwoners van Aalten moeten hun mening geven over onderwerpen in Aalten via een referendum is de stelling. Het CDA is er geen voorstander van om diverse redenen. PP heeft er juist positieve ervaringen mee, bijvoorbeeld met het referendum over de gemeentenaam. Het CDA vindt dat referendum juist een mislukking.

Een referendum over afval dan? Want het betaald storten zorgt voor zwerfvuil. Het CDA wil dat de grote vervuilers gaan betalen. 'Wie drie bankstellen koopt, moet die ook weer afvoeren'. Joop Wikkerink van de Progressieve Partij zoekt het ergens anders, hij wil de afvalstromen verminderen door 'minder afval te kopen'.

Daarna komt de vraag aan de orde waar het extra geld vandaan komt wat uitgegeven zou moeten worden aan nieuw beleid. PP ziet dat in een hogere ozb. Daar zou een miljoen euro uitgehaald kunnen worden. Het CDA gelooft daar niet in. Dat is een verhoging van 25 procent.