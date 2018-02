De Omroep Gelderland-verkiezingsbus rijdt verder: Dinxperlo

DINXPERLO - Na Winterswijk was Dinxperlo de tweede locatie die de rode verkiezingsbus dinsdag aandeed. Daar stond de bus op het Prins Clausplein en verzorgde Aladna FM de uitzending.

De uitzending in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen duurde drie uur, dus de zeven lijsttrekkers hadden ruim de tijd om hun standpunten toe te lichten.

Lees hier het verslag van de uitzending:

Zeven partijen zijn uitgenodigd om verspreid over de uren te komen debatteren. Maar de aftrap was aan Jilts Sietsma, die een Burgerinitiatief Energietransitie Aalten heeft gestart. Hij heeft alle verkiezingsprogramma's gescand op energiezaken. Hoe kan Aalten over een aantal jaren duurzaam zijn. De plannen voor windenergie in Aalten vielen bij Sietsma niet goed. Hij is niet tegen windenergie, maar wel de manier waarop.

Bijvoorbeeld in Bredevoort: daar kunnen sommige huizen geen zonnepanelen verdragen, maar dat zou dan op andere panden kunnen. En welke rol kan de gemeente spelen bij het verduurzamen van de gemeente? Het burgerinitiatief heeft in ieder geval een postcodeproject gestart, waarbij in coöperaties gestart kan worden met de aanleg van zonnepanelen.

De vergelijking van programma's levert in elk geval een eindrapport op, dat bijna klaar. Anders staat er ook het één en ander te lezen op www.ecbredevoort.nl.

Toen was het de beurt aan de Progressieve Partij (PP) en het CDA, vertegenwoordigd door respectievelijk Joop Wikkerink en Raimond Smit. Inwoners van Aalten moeten hun mening geven over onderwerpen in Aalten via een referendum is de stelling. Het CDA is er geen voorstander van om diverse redenen. PP heeft er juist positieve ervaringen mee, bijvoorbeeld met het referendum over de gemeentenaam. Het CDA vindt dat referendum juist een mislukking.

Een referendum over afval dan? Want het betaald storten zorgt voor zwerfvuil. Het CDA wil dat de grote vervuilers gaan betalen. 'Wie drie bankstellen koopt, moet die ook weer afvoeren'. Joop Wikkerink van de Progressieve Partij zoekt het ergens anders, hij wil de afvalstromen verminderen door 'minder afval te kopen'.

Daarna komt de vraag aan de orde waar het extra geld vandaan komt wat uitgegeven zou moeten worden aan nieuw beleid. PP ziet dat in een hogere ozb. Daar zou een miljoen euro uitgehaald kunnen worden. Het CDA gelooft daar niet in. Dat is een verhoging van 25 procent.

Intussen buiten:

Henk Rijks van Gemeentebelangen en Martin Veldhuizen van de VVD zijn aan de beurt.

Verkeer en de het fietspad Varsseveld-Winterswijk is het onderwerp. Want de gemeente Aalten kent een aantal levensgevaarlijke plekken. Voor sommigen is 'even naar de bakker gaan' een mijl op zeven. Maar ja, de kosten, wie gaat het betalen? De provincie? Henk Rijks wil nog wel een keer naar het provinciehuis Arnhem fietsen.

Ouderen

De VVD wil ouderen uit hun isolement gaan halen de komende vier jaar. Gemeentebelangen reageert daarop door te zeggen dat die de partij van de zorg is en dat de ouderenzorg in Aalten goed geregeld is. Maar het kan altijd nóg beter. Rijks wil de hondenbelasting afschaffen om zo ouderen hun huisdier te gunnen. Daar ziet de VVD niets in, dan liever de toeristenbelasting aan de wilgen hangen.

Grijs

Dan de leegloop van Aalten. Aalten dreigt grijs te worden. De VVD hecht aan goede verbindingen, want dan blijven mensen wel in de gemeente wonen. Maar dat gaat hand in hand met bedrijvigheid. Bedrijven moeten komen en blijven. En met betaalbare woningen voor jongeren en ouderen. Daar sluit Gemeentebelangen zich bij aan: wonen, werk en bereikbaarheid, daar gaat het om. Aalten is een forensengemeente namelijk. Ook op het gebied van adequate jeugdzorg zijn de VVD en Gemeentebelangen het grotendeels eens.

Formulieren

Moet een aparte ambtenaar komen die mensen helpt bij het invullen van formulieren op het gebied van bijvoorbeeld welzijn? Henk Rijks van Gemeentebelangen vindt van wel, de VVD vindt dat de formulieren veel minder ingewikkeld moet worden. 'We weten bij de gemeente toch al heel veel'. Ook in het debat tussen Gemeentebelangen en de VVD komen de windmolens aan de orde. De VVD is niet blij met molens en ziet meer in zonnepanelen. Martin Veldhuizen, lijsttrekker van de VVD, wil wel denken over een gemeentelijke bijdragen aan ondernemers om in 2030 energie-neutraal te zijn. Gemeentebelangen wil het regionaal gaan bekijken. 'Aalten alleen lost het niet op'.

Buurtschappen

Moeten buurtschappen een eenmalige bijdrage krijgen om leefbaar te houden? Ja, zegt Gemeentebelangen, dat is nodig. Maar voorlopig niet structureel. VVD ziet dat anders. Buurthuizen subsidiëren is niet eerlijk ten opzichte van andere horeca. En 'wat los je met geld op?' Wat hem betreft kan de gemeente wel initiatieven faciliteren zonder dat het geld kost.

Het laatste uur breekt aan en dat gebeurt met vertegenwoordigers van ChristenUnie (Johan Pennings), D66-lijsttrekker Alexander van der Graaff en HMV, uiteraard in de persoon van de politieke veteraan Henk Meerdink.

Daar is het referendum weer. Dat moet D66 wel verdedigen, maar Johan Pennings doet het omgekeerde. Een niet-bindend referendum kan terzijde worden gelegd door de gemeenteraad. Luisteren naar de burgers moet, maar met open vizier. HMV vindt een referendum 'niet zaligmakend'. De partij heeft liever rechtstreeks contact met de inwoners door jaren heen, desnoods aan de deur.

Werk, werk, werk

Knellend is dat het industrieterrein van Aalten nagenoeg vol is. Waar kan nog ruimte gevonden worden om bedrijven te vestigen? Wat de ChristenUnie betreft niet aan de westrand, maar aansluitend aan het bestaande terrein. Maar waar precies wil lijsttrekker Johan Pennings niet zeggen. Om jongeren in Aalten te behouden of terug te laten keren moet er meer gebeuren.

Twee uur

D66-lijsttrekker Van der Graaff is zo'n teruggekeerde jongere. Hij ziet het niet als een lokaal probleem. Een eindje rijden is niet erg, zegt hij. Bekijk het regionaal, niet alleen vanuit Aaltens oogpunt. Maar met de trein naar Arnhem, dat duurt een uur. Dat is te lang, vinden de partijen. Wat HMV betreft is het beste remedie wonen en werken in de regio te combineren.

Afsluitende statements

Henk Meerdink wil de woorden krimp en kramp niet horen. Een aanstaand wethouder die doet, krijgt geen steun van HMV. Dinxperlo wil graag een rondweg en geen reconstructie van een bestaande weg. HMV wil aansturen op een rondweg.

De ChristenUnie wil stappen maken op gebied van duurzame ontwikkeling. Het Akkoord van Groenlo is achterhaald, zegt Johan Pennings. Daken gebruiken voor zonnepanelen en windmolens kunnen opgewaardeerd worden. En de woningen die nu gebouwd worden, zijn eigenlijk niet de woningen die nodig zijn.

D66 wil bij monde van Alexander van der Graaff inzetten op goed onderwijs en goede zorg. Op iedere basisschool zou een conciërge moeten komen en de gemeente moet dat mogelijk maken. Mantelzorgers moeten goed ondersteund worden om het zo mogelijk te maken dat ouderen langer thuis blijven wonen. De woningbouw moet zo geregeld worden dat Aalten aantrekkelijk is en blijft om te wonen.