Arnhem loopt weer eerste schaatsmarathon mis Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De Arnhemse ijsclub Thialf is er weer niet in geslaagd de organisatie van de eerste schaatsmarathon op natuurijs in de wacht te slepen. Het ijs in Haaksbergen was net iets beter en dus is de eerste marathon woensdagavond daar. De tweede editie is donderdagavond in Arnhem.

'Jammer, maar blij dat we voor de tweede ronde kunnen gaan', zegt organisator Marcel van der Burgh. 'Iedereen is van harte welkom.' Het probleem in Arnhem was de verre noordhoek. 'Daar was het ijs net te dun', legt Van den Burgh uit. 'Het moet minimaal 3 centimeter zijn, maar het was daar 2,5 centimeter. De zon heeft er te hard op geschenen.' Arnhem streed met Haaksbergen om het beste ijs. De andere twee concurrenten - Veenoord en Noordlaren - waren al afgevallen. Zie hier de gehele interviews met Willem Hut van de KNSB en Jan Wardenaar, voorzitter van ijsclub Thialf: