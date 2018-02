Waar komen toch al die vliegen vandaan?

WAGENINGEN - Op de Markt in Wageningen wordt vandaag onderzoek gedaan naar de herkomst van de vliegenplaag die het centrum afgelopen zomer teisterde. Ondernemers klaagden dat hun terrassen bezaaid waren met vliegen. Mogelijk kwamen de insecten uit de Grote Kerk.

Aanvankelijk werd gedacht dat de vliegen overwinteren in de muur van de kerk. Daar is vanochtend onderzoek naar gedaan. Maar na inspectie blijkt dat daar niet zoveel vliegen zitten dat de overlast daar vandaan kan komen.

Volgens onderzoekster Möller, die in opdracht van de gemeente de bron van de vliegenoverlast probeert te vinden, doen ze juist nú onderzoek omdat de vliegen door de kou traag reageren en dus makkelijk zijn op te sporen. Tot nu toe is er in de kerk zelf niets aangetroffen.

Hoogwerker

Vanmiddag wordt een poging gedaan om de vliegen aan de buitenkant van de kerk te vinden. Onderzoekster Muller gaat met een hoogwerker de dakpannen van het kerkdak lichten. Mogelijk zitten de vliegen daaronder. Als er ook onder de dakpannen van de kerk niets wordt gevonden, kan het nog zijn dat de vliegen zich verschuilen onder de daken van één van de omliggende huizen.

De clustervliegen zorgden afgelopen zomer voor radeloze horecaondernemers. Zodra het lekker weer werd, landden de vliegen massaal op de stoelen en tafeltjes op het plein bij de kerk. Het gevolg is dat er minder omzet werd gemaakt.

Eventueel gaat de gemeente infraroodcamera's of lokkasten plaatsen om de vliegen te lokaliseren.

