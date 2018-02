Van Hintum langer technisch directeur Vitesse

ARNHEM - Marc van Hintum blijft tot het einde van volgend seizoen technisch directeur van Vitesse. Enkele maanden geleden zei hij nog dat hij daar niet voor openstond, maar de laatste weken kwam hij daar op terug.

'Als de club om deze reden en op deze manier nu een beroep op mij doet, dan sta ik er. We hebben goede afspraken gemaakt en de rolverdeling is helder', legt Van Hintum uit. Hij werd interim technisch directeur toen Mo Allach in november naar Maccabi Haifa vertrok.

'In de afgelopen maanden hebben we op een intensieve en plezierige manier met elkaar samengewerkt. Stabiliteit is een groot goed. Om die reden heb ik Marc gevraagd nog langer in zijn huidige functie aan te blijven en ik ben blij dat hij daarmee heeft ingestemd', aldus algemeen directeur Joost de Wit.

Van Hintum heeft ook zijn contract verlengd, waardoor de 50-jarige oud-speler van Vitesse na zijn periode als interim technisch directeur tot in elk geval medio 2021 terugkeert als hoofd scouting.