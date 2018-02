Lot Museum Arnhem in handen 'nieuwe' gemeenteraad

ARNHEM - De toekomst van Museum Arnhem ligt in handen van de nieuwe Arnhemse gemeenteraad, die aantreedt na de verkiezingen volgende maand. Dat is het gevolg van een onderzoek dat Arnhem laat doen naar het fiasco met de aanbesteding voor de verbouwing van het kunstmuseum.

De verbouwing loopt forse vertraging op, doordat de aanbesteding is stopgezet. De offertes bleken gemiddeld 75 procent boven de raming te liggen. Vorige week bleek dat zich maar één aannemer had ingeschreven, die ook nog eens 10 miljoen euro boven de kostenraming van 15 miljoen euro zat.

Museum Arnhem ging eind vorig jaar dicht. Bijna twintig personeelsleden kregen ontslag in de verwachting dat de renovatie dit voorjaar zou beginnen en eind 2019 klaar zou zijn.

Nu er geen aannemer is gevonden, gaat de sluiting veel langer duren. Het onderzoek moet onder meer uitwijzen of er alternatieven zijn voor de voorgenomen verbouwing. Een mogelijkheid is nieuwbouw in het centrum van Arnhem, heeft verantwoordelijk wethouder Gerrie Elfrink (SP) toegezegd na kritische vragen uit de raad.

Zie ook: Aanbesteding verbouw Museum Arnhem stopgezet; offertes veel te hoog