Poepbacteriën op eettafel; helft vakantieparken vies

EWIJK - De helft van de geteste Nederlandse vakantiehuisjes is vies. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Onder meer De Groene Heuvels in Ewijk en Landal Miggelenberg in Hoenderloo scoren slecht.

In De Groene Heuvels werden een vieze hal met spinnen en spinraggen, kruimels in de keukenkastjes, plakkerige deurtjes en een eettafel met poepbacteriën aangetroffen. Bovendien zaten er bruine vlekken op een matras en waren de hoofdkussens muf met gele kringen.

Eigenaar Sander van der Weerden is geschrokken van de uitkomsten. 'We zijn al een tijdje bezig met de hygiëne. Aan het begin van het jaar hebben we afscheid genomen van het schoonmaakbedrijf omdat we ontevreden waren. Dat was al voor het onderzoek van de Consumentenbond. Er is nu ook meer budget. Je wilt dit niet lezen of horen.'

General manager Maarten Jansen van Landal Miggelenberg noemt de resultaten van het onderzoek 'echt balen'. 'We doen er echt alles aan om de bungalows goed schoon te krijgen. Over het algemeen scoren we goed. We werken nauw samen met het schoonmaakbedrijf. Ik controleer zelf. Dat gaan we nog intensiever doen. En we kijken naar details. Zo gebruiken we schoonmaakdoekjes die heter gewassen zijn. Het is goed om verder te kijken hoe het verbeterd kan worden.'

Er waren overigens vakantieparken in Gelderland die wel goed scoorden op het gebied van hygiëne. Dat zijn Molecaten De Koerberg in Heerde, Droomparken Bospark Garderen en Landal Landgoed 't Loo in Oldebroek.