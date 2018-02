Wageningen University bepaalt ideale locatie nederzetting Mars

WAGENINGEN - Voor een succesvolle stichting van een kolonie op de planeet Mars is de landingsplek essentieel. Op die plaats zullen de eerste astronauten hun eigen groenten moeten verbouwen, in een kas, maar waarschijnlijker ondergronds. Daarom bepaalden onderzoeker Wieger Wamelink en studente Line Schug van Wageningen University & Research de ideale landingsplaatsen.

De twee stelden een 3D landkaart samen. Enkele gunstige locaties voor nederzettingen vallen samen met plaatsen waar al landingen zijn uitgevoerd of gepland.

Zware omstandigheden

De teelt moet binnen plaatsvinden omdat de buitenomstandigheden op Mars bar en boos zijn. 'Er is bijna geen dampkring, het is steenkoud, gemiddeld 50-60 graden onder nul en de kosmische straling is intens', stelt Schug. 'Zelfs op de beste plekken zijn de omstandigheden zwaar en het is bepaald geen vakantie vieren als je op Mars woont.'

Binnen het Wageningse project Food For Mars wordt onderzocht of de Marsbodem geschikt is om verse groenten te telen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van Mars-simulanten van een vulkaan van Hawaï. Inmiddels kunnen meer dan tien verschillende gewassen gekweekt worden, waaronder rogge, bonen, erwten, wortels, rucola en lupine.