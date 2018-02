Kijk hier hoe hoog de ozb in uw gemeente is

NIJMEGEN - Nijmegen staat in de top vier van gemeenten die per inwoner het meeste geld ophalen met de onroerendezaakbelasting (ozb). Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Een inwoner van Nijmegen betaalt 453 euro aan ozb. Alleen Eemsmond (744), Schiermonnikoog (537) en Sittard-Geleen (459) scoren hoger.

De begrote inkomsten per inwoner zijn in Arnhem 340 euro, in Apeldoorn 309 euro en in Ede 192 euro.

Kijk hier voor uw gemeente: