Vorst of geen vorst: de verkiezingsbus stond in Winterswijk

Van 10.00 tot 11.00 uur werd uitgezonden vanuit de bus, daarna ging de uitzending verder vanuit de theaterzaal.

Lees hier het verslag van de uitzending:

Het is koud, maar wel mooi weer:

Gastdocent en RTV Slingeland-presentatrice Judith Woordes heeft de leerlingen van het Gerrit Komrij College voorbereid op deze dag. Sommige leerlingen waren niet echt geïnteresseerd, maar heel veel waren juist erg fanatiek. Er werd zelfs gedebatteerd over de vraag welke vragen tijdens het vragenvuur gesteld moeten worden. Windmolens, duurzaamheid, uitgaan en werkgelegenheid, dat waren thema's. Woordes is ook debatleider tijdens het vragenvuur.

Er zijn in elk geval meer vragen dan er gesteld kunnen worden.

Uitgaan

In een tent naast de bus staan alle politieke partijen, die jongeren warm willen laten lopen voor de gemeentepolitiek. Uitgaansgelegenheden of liever: het gebrek daaraan blijkt te spelen onder jongeren.

Anderen vinden het jammer dat ze na hun verdere studie niet meer teruggaan naar Winterswijk, terwijl Winterswijk best wel leuk is. D66 wil de stem van de jongeren worden, zo blijkt. En de jongeren van het Gerrit Komrij College ontpoppen zich als kritische volgers van de politiek. Uiteraard is er ook een scholierenverkiezing:

De zaal waar het vragenvuur plaats gaat hebben, begint al vol te lopen:

Hoofd tv van RTV Slingeland, Jan Rietman, denkt dat betaalbaar wonen, werk en bereikbaarheid de hoofdthema's van de collegetour worden.

De collegetour oftewel het vragenvuur is in de theaterzaal van het Gerrit Komrij College, dus niet in de bus. Zeven jonge kandidaat-raadsleden zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Sommigen kennen de school, omdat ze er zelf op gezeten hebben.

Allereerst gaat het erom hoe belangrijk het is om jongeren bij de politiek te betrekken. Dat belang zien de partijen wel in.

Winterswijks Belang zegt te bestaan uit leden die landelijk zowel links als rechts stemmen. Hoe kan dat, wil een leerling weten?Tim Jonker van die partij vindt juist heel goed, die verschillende meningen, maar het vergt wel veel discussie.

Windmolens

Tim Meulenveld heeft een vraag over windmolens, moeten die er nou wel of niet komen. Winterswijk is een nationaal landschap, dus de politiek kijkt naar andere vormen van duurzame energie, bijvoorbeeld windparken in zee namens Winterswijk of zonne-energie. Ook kan er over de grens naar Duitsland gekeken worden, maar daar liggen nog technische problemen.

Kansrijk Winterswijk krijgt een vraag over megastallen. Daar is de partij tegen, maar dat is nauwelijks terug te lezen in het verkiezingsprogramma. Wat is een megastal en waarom is Kansrijk Winterswijk tegen? Daar kan Paul Hijink van Kansrijk Winterswijk duidelijk over: megastallen en toerisme botsen met elkaar en toeristen zijn belangrijk voor de kern Winterswijk. En daarom moet het vee ook zo veel mogelijk buiten lopen.

Specialiseren

D66 snapt dat boeren nu aan schaalvergroting moeten doen, maar wil meer aan bewustwording werken. Wat is goed voor de boer, de dieren en de consument. GroenLinks is overigens ook tegen megastallen. Die partij ziet er meer in dat boeren zich specialiseren en dat moet de gemeente mede mogelijk maken. Het blijft een lastig onderwerp.

Maud uit V5A neemt Winterswijks Belang weer onder vuur. Hoe wil de partij de armoede bestrijden? WB wil graag daarvoor het basisinkomen invoeren en heeft dat al bij de provincie en het rijk neergelegd. Volgens Kansrijk Winterswijk willen de meeste partijen dat wel, maar ligt het aan politiek Den Haag.

Daarna blijkt dat het heel goed gaat in de Winterswijkse politiek. Volgens één van de kandidaten is de gemeenteraad het over 95 procent van de voorstellen het eens.

Zondag

De VVD mag haar licht laten schijnen over de zondagsopenstelling van winkels. Volgens de partij mag iedere winkelier het zelf weten, maar kan het knellend zijn voor éénmanszaken. Maar in zijn algemeenheid kan een zondagsopenstelling ervoor zorgen dat winkels de concurrentie beter aankunnen. En bijkomend voordeel: jongeren met bijbaantjes willen heel graag op zondag werken. Maar de vraag is of de winkels elke zondag open moeten zijn.

Hoe hou je jongeren in Winterswijk? Het bedrijfsleven heb je daarvoor nodig, want die creëert banen, vindt de VVD. D66 kijkt verder en wijst op de beschikbaarheid van woningen en dan ook woningen waar vraag naar is. Maar ook goede verbindingen zijn nodig, want met de bus twee keer overstappen om in Enschede te komen werkt niet. D66 beantwoordt daarmee in één keer een aantal vragen.

Dubbelspoor

Het is een grote wens: dubbelspoor van en naar Winterswijk. Daar is nog geen zicht op, maar veel partijen willen zich wel hard voor maken. Maar levert dat meer treinen of zelfs sneltreinen? In elk geval meer capaciteit. En meer stabiliteit, want de treinverbinding naar Arnhem is erg storingsgevoelig.

Stappen

Uitgaan blijft ook voor Winterswijkse jongeren een belangrijk onderwerp. Steengroevetheater, leuk, maar dat spreekt jongeren niet zo aan. D66 vindt dat de gemeente geen ondernemer is, maar legt het initiatief bij jongeren neer. Er is geld beschikbaar voor goede evenementen. Dat wordt gedeeld door meerdere partijen.

Dan wordt het tijd om terug te blikken. Drie leerlingen laten hun licht nog eens schijnen over het vragenvuur. Waren zij tevreden over de antwoorden? Over megastallen kwam geen goed antwoord, een beetje vaag, vindt één van de leerlingen. Zijn partijen eigenlijk wel bij de boeren langs geweest?

Lisanne is tevreden over het antwoord op haar vraag. Jesse had een opmerking over het verkiezingsprogramma van Kansrijk Winterswijk. Die staat volgens Jesse bol van de spelfouten en standpunten zijn slordig uitgewerkt. De leerlingen vonden het wel een zinnige ochtend, maar de partijen waren volgens hen niet erg duidelijk. De winnaar van het debat is óf de PvdA óf D66, zeggen de drie.