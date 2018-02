CU Oldebroek gaat met auto alle kernen langs

OLDEBROEK - De ChristenUnie in Oldebroek gaat de komende weken met een duurzame campagneauto alle dorpen van de gemeente langs. In de auto staat een zogenoemd ChristenUnie-goedgesprekbankje.

In de afgelopen bestuursperiode heeft de fractie van de ChristenUnie met regelmaat alle kernen in de gemeente Oldebroek bezocht om van inwoners zelf te horen wat er leeft in de dorpen. “Bij de ChristenUnie staat de samenleving en de mensen die daarin leven centraal. Alle mensen zijn waardevol en doen mee”. Dit is een citaat uit het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie.

Om met die mensen in gesprek te komen gaan de kandidaten van de ChristenUnie nogmaals op bezoek naar alle dorpen van de gemeente Oldebroek.

Waardevol

De ChristenUnie heeft haar eigen speerpunten voor de komende periode opgeschreven in het verkiezingsprogramma; ‘Voor een waardevol Oldebroek’. Maar de partij wil graag van de mensen zelf horen wat er per kern nodig is om met alle dorpen samen inhoud te geven aan een waardevol Oldebroek.