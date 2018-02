Jongste dochter (18) van staatssecretaris Blokhuis plotseling overleden

APELDOORN - De 18-jarige dochter van staatssecretaris en voormalig wethouder van Apeldoorn Paul Blokhuis is plotseling overleden. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Julia werd eind vorige week met spoed opgenomen in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht vanwege zeer ernstige uitvalverschijnselen die waarschijnlijk het gevolg waren van een auto-immuunziekte. Hoewel artsen er alles aan hebben gedaan om de ziekte te overwinnen, overleed de dochter van Blokhuis afgelopen zondag.

Sociaal en lief meisje

Julia is de jongste van vier dochters. Haar ouders omschrijven haar als een 'zachtaardig, sociaal en lief meisje, dat altijd klaarstond voor anderen', aldus het ministerie. Dat zegt met groot verdriet kennis te hebben genomen van het plotselinge overlijden.

Vorig jaar november nam de toenmalige wethouder Blokhuis afscheid in Apeldoorn. Als dankbaarheid voor al zijn werk kreeg hij de Zilveren Erepenning. Voor zijn wethouderschap was Blokhuis een aantal jaren lid van Provinciale Staten van Gelderland en bekleedde hij meerdere bestuursfuncties. In het nieuwe kabinet Rutte III is hij staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.