Vrouwen Achilles'29 hebben nieuwe trainer

GROESBEEK - De vrouwen van Achilles’29 staan voor de rest van de competitie onder leiding van Marck Cieraad. Dat meldt de Groesbeekse voetbalclub.

De oefenmeester is al langer op De Heikant actief. Hij trainde sinds het begin van dit seizoen het jongteam en O19. Eerder leidde Cieraad jeugdteams bij Willem II, KV Mechelen en Brabant United (FC Den Bosch en RKC Waalwijk).

Goede klik

'Ik heb er ontzettend veel zin in', reageert hij op zijn nieuwe aanstelling. 'Al meteen in het eerste gesprek met een delegatie van de speelsters hadden we een goede klik en was er sprake van gedeelde ambitie. Het team wil het maximale halen uit het tweede deel van de competitie en daar gaan we samen met veel enthousiasme aan werken.'

De vrouwen van Achilles'29 genieten momenteel van een korte vakantie. Volgende week worden de trainingen hervat en starten de wedstrijden in

de play-offs.