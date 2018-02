Schaatskoorts in Arnhem stijgt: ijs dik genoeg voor marathon?

ARNHEM - IJsclub Thialf in Arnhem heeft er alles voor over om de eerste marathon op natuurijs te mogen organiseren. En het lijkt er steeds meer op dat die droom gaat uitkomen. Om 7.45 uur was het ijs op de beste plek maar liefst 4,2 centimeter dik. Rond 12.00 uur komt de ijsmeester van de KNSB officieel meten in Arnhem. Bij concurrent Haaksbergen heeft hij al vastgesteld dat het ijs dik genoeg is.

'Na 12.00 uur weten we denk ik waar de eerste marathon gaat zijn', vertelt organisator Marcel van der Burgh. 'Super spannend. De baan ligt er in ieder geval mooi bij.' De marathon wordt op zijn vroegst woensdagochtend gereden.

Hele nacht doorgewerkt

Gerrit Weiers van Sportbedrijf Arnhem vertelt meer over de voorbereidingen. 'We zijn maandag om 20.30 uur begonnen toen de temperatuur flink zakte', zegt hij. 'We hebben al een keer of tien overlaagd. En het gaat goed. Alleen de noordhoek is een zwakke plek.'

Zon en sneeuw grootste vijanden

In de noordhoekhoek schijnt de zon - de grootste vijand van de ijsmakers - het meest. 'Zon is leuk als je gaat wandelen, maar niet als je een schaatsbaan wilt maken. We hopen we dat-ie wegblijft. Ook sneeuw is nu funest, want sneeuw isoleert. En dan kan de kou niet door het ijs trekken. Het aanvriezen gebeurt altijd van onderaf', legt Weiers uit.

Maar in Arnhem zijn ze positief. Het ijs lijkt al bijna de vereiste dikte te hebben. Alleen zijn ze niet in de strijd zijn voor de marathon. Ook in Haaksbergen, Noordlaren en Veenoord doen ze er alles aan. Al vijf jaar lang is het een race tussen die vier plaatsen. Maar volgens de KNSB lopen Noordlaren en Veenoord inmiddels zover achter, dat ze uit de wedstrijd liggen.

Arnhem en Haaksbergen nog in de race

'Veenoord en Noordlaren hebben zoveel zon gehad dat het nieuw aangelegde ijs weer is gesmolten', aldus Willem Hut van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) bij Radio Gelderland.

'Arnhem en Haaksbergen gaan allebei goed. Het zou kunnen dat ik van beide een telefoontje krijg. Dan ga ik er officieel meten. De ijsbaan die er het beste bij ligt, krijgt dan de eerste marathon. We kijken dan naar de dikte en de kwaliteit van het ijs.'

Al open voor recreanten

De ijsbaan is dinsdagochtend al open gegaan voor recreanten. Volgens de ijsclub heeft dat geen invloed op de meting voor de marathon.

