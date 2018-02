Deel dit artikel:











Welzijn Druten wil beter groenonderhoud Foto: Wijchense omroep

WIJCHEN - De bestrating en het onderhoud van het groen in met name de oudere wijken in de gemeente Druten moet worden aangepakt. Dat is voor de partij Welzijn Druten een belangrijk programmapunt voor de verkiezingen op 21 maart.

Geschreven door Mediapartner Wijchense Omroep

Ook vindt Welzijn Druten dat de Drutenaren meer betrokken moeten worden bij de toenadering tot Wijchen. Druten is hard op weg naar een fusie, wat grote gevolgen kan hebben voor onze gemeente, zo meent Welzijn Druten. Verder benadrukt Welzijn Druten dat dankzij hun toedoen een prachtig park wordt aangelegd op het vroegere schoolterrein van de Kleurencirkel. Via onze mediapartner RTV Totaal