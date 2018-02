Vermist na inbraak: Afrikaanse schoenlepel en bronzen beer

DOETINCHEM - De politie in Doetinchem is na een inbraak op zoek wel heel bijzondere voorwerpen. Het gaat onder meer om een schoenlepel en een beeldje van keramiek.

Bij de inbraak in januari zijn onder meer een Afrikaanse schoenlepel van hout, schaal van kristal, bronzen pot met stamper, beeldje van keramiek van een man en een vrouw en een bronzen beer van zo'n vijftien centimeter ontvreemd. Naast de opvallende voorwerpen zijn er ook 'niet rechercheerbare goederen' gestolen.

Het is niet bekend waar de voorwerpen zijn weggenomen. Aan mensen die de voorwerpen herkennen wordt gevraagd contact op te nemen via 0900-8844 of eventueel via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.