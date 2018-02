Burgemeester Arnhem: Mies Bouwman leeft voort in Het Dorp

ARNHEM - Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem stond maandagavond aan het begin van de raadsvergadering stil bij het overlijden van Mies Bouwman. De coryfee werd beroemd als presentator van de marathonactie voor Het Dorp, de woonvoorziening voor gehandicapten in Arnhem.

De televisielegende overleed maandag op 88-jarige leeftijd. 'Mies Bouwman leeft voort in Het Dorp', zei Marcouch. 'Voor ons is het een droevig bericht. We leven mee met haar familie en vrienden. Mies Bouwman was het gezicht van Het Dorp en zal dat altijd blijven.'

'Die betrokkenheid verdient waardering en dat is niet in woorden uit te drukken. We zullen haar altijd blijven erkennen voor haar inzet en betrokkenheid bij Arnhem.'

Reactie Siza

'Met groot verdriet hebben we kennis genomen van het overlijden van Mies Bouwman', laat Siza weten, de zorgorganisatie op Het Dorp.

'We hebben Mies leren kennen als een fijn mens', zegt Rob Hoogma, voorzitter van de Raad van Bestuur. 'Je wist altijd wat je aan haar had. Voor veel bewoners en medewerkers was en is zij een baken. Iedereen bij ons zal haar erg missen.'

