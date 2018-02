Gemeente Overbetuwe zegt sorry voor belastingaanslag met fouten

ELST - Inwoners van de gemeente Overbetuwe hebben van de gemeente een belastingaanslag gekregen die niet helemaal klopt.

De belastingaanslag is zaterdag via MijnOverheid verstuurd, maar met het verkeerde jaartal. Ook is per ongeluk een foutieve toelichting meegestuurd, zo laat de gemeente weten op haar Facebookpagina.

De inhoud van de aanslag klopt verder wel. De gemeente biedt excuses aan en kondigt aan om binnenkort een aanslag te sturen met de juiste gegevens.