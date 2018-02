Deel dit artikel:











Voortvluchtige crimineel alsnog gepakt Foto: ANP

APELDOORN - De voortvluchtige crimineel die sinds dinsdag spoorloos was, is deze maandag aangehouden in een huis in Apeldoorn.

De 31-jarige man zat in een forensisch psychiatrische kliniek en ging ervandoor tijdens een bezoek aan de tandarts in Zutphen. Zondag was de politie de crimineel al op het spoor. De man reed toen in de wijk De Maten met een auto in op agenten die hem wilden aangehouden. Een agent loste een schot, maar de man wist te ontkomen. Bij zijn aanhouding bleek dat de man niet is geraakt door de politiekogel. De man zat in de kliniek na het uitzitten van een celstraf. De rijksrecherche onderzoekt het gebruik van het vuurwapen door de politie. Zie ook: Politie lost schot, gevluchte crimineel weet te ontkomen Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl