Gelderland Stemt in Wijchen: lees het nu terug

WIJCHEN - De iconische, rode Gelderland Stemt-bus was vanavond neergestreken in de gemeente Wijchen - onderdeel van het Rijk van Nijmegen. De uitzending werd gepresenteerd door de Wijchense Omroep die nu samen met andere lokale omroepen als de streekomroep RN7 bekend staat.

CDA en Kernachtig Wijchen - cultuur en wonen in Wijchen

Björn Derksen van het CDA en Geert Gerrits van Kernachtig Wijchen waren samen in de studio om te praten over cultureel Wijchen en huisvesting in de gemeente.

Derksen van het CDA besprak zijn agendapunt over het behouden van de lokale cultuur en historie. Museum Kasteel Wijchen is wat dat betreft een hot topic. De partij snapt dat er veel wordt gepraat over verschillende parkeerplaatsen en nieuwbouw, maar zij wil niet dat er in de buurt van het kasteel wordt gebouwd. Derksen meldde dat hij gelooft dat er genoeg andere alternatieven zijn voor nieuwbouw.

De Wijchense Omroep staat buiten politici en publiek te interviewen die de kou weten te trotseren.

Vervolgens was Gerrits van lokale partij Kernachtig Wijchen aan het woord. Hij besprak huisvesting in de gemeente. Eén ontwikkeling waar hij ontzettend trots op is, is dat er een hoop nieuwe sociale woningbouw in de gemeente bij is gekomen. Betaalbare woningen voor mensen die een huis nodig hebben - dat is volgens de wethouder een belangrijk onderwerp waar nog steeds veel aan verbeterd kan worden.

VVD en PvdA - woningbouw

Titus Burgers van de PvdA ging in gesprek met Nick Derks van de VVD over de woningbouw binnen de gemeente Wijchen.

Burgers ging van start door te vertellen over de plannen van de PvdA om meer sociale huurwoningen te bouwen. Hij gelooft dat er nog teveel mensen zijn in Wijchen die een woning nodig hebben, maar er niet het juiste budget voor hebben. 'Sinds een paar weten we dat we 350 nieuwe woningen mogen bouwen. Daar liggen kansen en daar zijn we blij mee', vertelde de politicus.

Derks van de VVD was het niet helemaal eens met de PvdA. Hoewel hij het eens was met Burgers dat er nieuwe woningen moeten worden gebouwd, was hij het er niet mee eens dat er ook een hoop nieuwe sociale huurwoningen bij moeten komen. De gemeente werkt met een budget en de VVD'er is van mening dat dit budget niet alleen maar moet worden uitgegeven om sociale huurwoningen te bouwen. Hij wil dat er meer ruimte komt voor particulieren om woningen te kunnen bouwen.

Kernachtig Wijchen en Sociaal Wijchen - de toekomst van de Wijchenaar

De lokale partijen Kernachtig Wijchen en Sociaal Wijchen vervolgden de uitzending met een gesprek over de toekomst van de inwoners in de gemeente.

Omdat de vergrijzing eraan komt, is nu volgens de politici dé perfecte tijd om te praten over kindvoorzieningen. Wat al snel duidelijk werd, was dat de partijen niet verschillen van mening wat betreft het issue.

Als eerste bespraken zij scholen - omdat er nu minder kinderen en meer ouderen komen, is er een kans om het niveau van onderwijs aan te scherpen, zo geloven de partijen. Daarnaast willen zij een deel van de gemeentekas besteden aan kindercentra. Deze centra zijn niet alleen voor kinderopvang, zij dienen ook als ontmoetingsplek voor kinderen. Zo hopen de partijen Wijchenaren al op een vroege leeftijd samen te brengen.

Wanneer jong Wijchen wordt besproken, moet je eigenlijk ook wel over de ouderen in de gemeente praten. En ook op dat punt waren de partijen het met elkaar eens; de gemeente moet meer 'toekomstbestendig' worden gemaakt. Ouderen moeten goed worden opgevangen en jongeren moeten de juiste middelen ontvangen om hun talenten te ontwikkelen zodat de toekomst van Wijchen er goed uitziet, zo stelden zij.

CDA en Wijchen Lokaal - verpaupering van Wijchen

Björn Derksen van het CDA en Leo Herms van Wijchen lokaal gingen samen in de studio praten over het beeld van Wijchen.

Herms opende het segment door de vertellen dat de partij een strijd wil voeren tegen de verpaupering van Wijchen. Want er staan volgens hem nog te veel panden leeg en er is te veel sprake van vandalisme - mede doordat er een gebrek is aan bestemmingsplannen. De politicus vindt dat dit moet veranderen. Derksen van het CDA voegde toe dat ook zijn partij het beeld van Wijchen wil verbeteren. Hij is trots op zijn gemeente en wil het 'mooie centrum' en de woonomgeving van Wijchen ook niet verder zien verpauperen.

Als voorbeeld noemde hij het vervallen Mawi-pand: 'Dit pand is een doorn in het oog', zo vertelde de politicus. Er zijn plannen om het gebouw om te toveren tot een supermarkt, maar dat is volgens beide politici niet de juiste oplossing. Zij willen allebei het gebouw zien verdwijnen om Wijchen mooier te maken.

De sfeer zit er buiten de bus ondanks de temperatuur goed in.

Uiteindelijk waren de partijen het toch niet helemaal met elkaar eens toen duurzame energie werd besproken. Volgens Derksen van het CDA heeft Wijchen Lokaal haar verantwoordelijkheden ontweken door een afspraak over de levering van zonnepanelen niet na te komen.

Dit zorgde voor enige spanning. Herms sloot dan ook af door te zeggen: 'Het CDA gaat het nog moeilijk krijgen met de gemeenteraadsverkiezingen, daar gaan wij voor zorgen', waarop Derksen reageerde: 'En wij krijgen nog een aantal zonnepanelen van Wijchen Lokaal.'

D66 en Gewoon Wijchen - meer blauw op straat?

Esther Dauphin van de D66 en Rene Reijnen van Gewoon Wijchen sloten de uitzending af door te bespreken of er meer blauw op straat moet komen.

Reijnen van Gewoon Wijchen vond van wel; meer blauw én meer boa's - agenten in burgerkleding. Hij wil Wijchen veilig en leefbaar houden aan de hand van meer handhaving. Volgens hem moet er namelijk nog veel verbeterd worden wat betreft de assertiviteit van handhavers.

Dauphin was het niet helemaal eens met de andere politicus. Hoewel zij ook vond dat problemen zoals vandalisme goed moeten worden aangepakt, gelooft zij niet per se dat er ook meer blauw op straat moet komen. Zij is bang dat inwoners dan juist het verkeerde beeld van Wijchen krijgen.