Spannende nacht bij de ijsbaan: vriest het hard genoeg voor de marathon?

ARNHEM - Drie centimeter ijs hebben ze nodig op ijsbaan 't Cranevelt in Arnhem. Als dat lukt, hebben ze een grote kans om voor het eerst een marathon op natuurijs te organiseren.

De hele nacht is ijsclub Thialf aan het sproeien om het ijs dik genoeg te krijgen. Als alles meezit, kan de marathon waarschijnlijk dinsdagavond al worden verreden.

'Het wordt een hele spannende nacht', aldus organisator van de marathon Marcel van der Burgh. 'Tot 6 uur morgenochtend gaan er ploegen aan de gang. Dan moet het klaar zijn.'

Weggesmolten

Vorige week maandag werd de baan in sportpark 't Cranevelt voor het eerst besproeid. Door de zon smolt een groot deel van het ijs overdag weer weg. Nu is het ook overdag onder nul en dus ligt op de zuidzijde van de baan 3 à 4 centimeter ijs. Bij de noordzijde is het ijs nog niet wat het moet zijn, maar dat kan vannacht worden ingehaald.

Dinsdagochtend om 8 uur wordt gemeten of het ijs dik genoeg is. 'Dan bellen we naar de schaatsbond. Die beslist of en wanneer we de marathon mogen organiseren.'

Koud genoeg

Al vijf jaar lang probeert men in Arnhem de eerste marathon op natuurijs te organiseren. Het is een jaarlijkse strijd tussen Noordlaren, Veenoord en Haaksbergen. Organisator Van der Burgh: 'Dat staat op ons lijstje, dat willen we afvinken.'

En als het ijs dinsdagochtend toch te dun is? Dan kunnen we later deze week een marathon verwachten. 'Ik denk dat hij er sowieso komt. Absoluut', zegt Van der Burgh. 'Het is koud genoeg.'

