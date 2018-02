Televisielegende Mies Bouwman (88) overleden

ARNHEM - Televisielegende Mies Bouwman is vanmiddag op 88-jarige leeftijd overleden. Ze werd beroemd als presentator van de geldinzamelingsactie voor Het Dorp in Arnhem, een woongemeenschap voor gehandicapten.

Mies Bouwman kampte eind vorig jaar met een longontsteking. Vandaag werd ze sterk verzwakt naar het ziekenhuis gebracht, maar ze koos ervoor thuis in het bijzijn van haar familie te overlijden.

16,4 miljoen gulden

Via radio en televisie werd in november 1962 onder de naam Open het Dorp 23 uur lang geld opgehaald voor de woonvoorziening. De actie leverde 16,4 miljoen gulden op. Tijdens de uitzending traden vierhonderd artiesten op.

De presentatrice was vanaf de inzamelingsactie tot 2017 de beschermvrouwe van Het Dorp. Vorig jaar nam Claudia de Breij het stokje over. In 2016 gaf Bouwman het startsein voor de vernieuwing van Het Dorp in Arnhem.

In 2012 spraken we met Mies Bouwman, 50 jaar na de televisie-actie. Bekijk de reportage:

Mies Bouwman was vanaf het begin van de televisie in 1951 op het scherm te zien, eerst als omroepster bij de KRO. Later werkte ze voor de AVRO en de VARA. Haar handelsmerk was dat ze haar publiek aansprak met 'Lieve mensen'. Ze presenteerde ook shows als Eén van de acht en Mies en scène.

De Arnhemse burgemeester Marcouch besteedde vanavond tijdens de raadsvergadering ook aandacht aan het overlijden van het icoon.

Dit zijn beelden van de actie Open het Dorp (tekst gaat verder onder de video):

