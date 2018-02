Deel dit artikel:











Waarschuwing voor gladheid bij fietstunnel Lent Foto: RN7

NIJMEGEN - De bouw van de fietstunnel in Lent was nog niet afgerond, of er ontstonden al problemen met de afvoer van regenwater. Het water blijft staan en bij de huidige temperaturen zorgt dat voor ijsvorming. Dat levert gevaarlijke situaties op.

Geschreven door Mediapartner Omroep RN7

info@rn7.nl

De aannemer heeft twee keer geprobeerd de situatie op te lossen. Nu is het plan om het asfalt aan te passen, maar dat kan pas in het voorjaar gebeuren. De gemeente heeft besloten tot die tijd bovenaan de tunnel hekken te plaatsen met daarop een waarschuwing voor gladheid in de tunnel. Fietsers kunnen beter afstappen en een stuk lopen. DAR, de beheerder van de openbare ruimte in Nijmegen, doet er alles aan om de tunnel ijsvrij te houden, maar onder een bepaalde temperatuur werkt strooizout niet meer. Medewerkers van Wijkservice houden de situatie nauwlettend in de gaten en verwijderen zoveel mogelijk water en ijs. Zodra de temperatuur langere tijd boven nul is, worden de hekken weer weggehaald.