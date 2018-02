Klappertanden tussen de kramen: 't is koud op de markt

NIJMEGEN - We zijn begonnen aan de koudste week van deze winter. Met gevoelstemperaturen van onder de -10 graden is het geen pretje om de hele dag buiten te moeten werken. Maar de marktkooplui in Nijmegen hebben geen keus.

Het is een rustige ochtend op de markt in Nijmegen. Dat komt omdat het maandag is, maar ook door de kou en vooral door de ijzige wind. De kooplui die toch hun waren aan de man proberen te brengen hebben zich meestal goed voorbereid.

De visboer heeft een lang plastic gordijn waar hij en de rest van het personeel zich achter kunnen verschuilen. Warm is het niet, vindt de visboer. 'Maar we staan lekker uit de wind. Ik vind alle praat over de kou een beetje overdreven. Als echte vent moet je er best tegen kunnen.'

Warmtekanonnen

Even verderop is het behaaglijk warm in de tent van twee groenteboeren. De mannen hebben twee warmtekanonnen aan staan, en het verschil met buiten is duidelijk voelbaar. 'We moeten toch proberen een paar knaken te beuren vandaag. We willen dat mensen met een warm gevoel hier weggaan. anders vluchten ze meteen weer naar huis toe. Dat kunnen we niet gebruiken.'

Het is wel koud, zegt de groenteboer, maar het kan nog kouder. 'In 1985 of 1986 was het hier op een maandagochtend min 19 graden. Ik stond hier 's ochtends met mijn vader op de markt met een kraampje. Dat zal ik nooit meer vergeten.'

'Vandaag is het echt bijzonder koud'

Gehuld in een dikke jas, met muts en capuchon op, staat een koopman achter zijn kraam met allerlei huishoudelijke artikelen van het ene been op het andere been te wippen in een poging warm te blijven.

'Vandaag is echt bijzonder koud, dat komt door de wind, die is echt koud. Ik kom uit een koud land, dus het zou geen probleem moeten zijn, maar vandaag is echt koud. Ik zal een beetje moeten dansen om het een beetje warm te krijgen. Ik heb geen kachel, ik moet door.'