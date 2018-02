Bewoner (33) gewond aan hoofd na woningoverval

NIJMEGEN - De daders van de gewelddadige overval zondagavond in Nijmegen zijn nog altijd spoorloos. Bij de overval werd de bewoner (33) mishandeld. Hij raakte gewond aan zijn hoofd en moest voor controle naar het ziekenhuis.

Twee overvallers drongen zondag tegen 20.40 uur de woning aan de Muntmeesterlaan binnen. Ze eisten geld en gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor. Bij het sporenonderzoek hebben agenten enkele spullen gevonden. Die worden nader onderzocht.

Van de verdachten is een summier signalement bekend: de een is een lichtgetinte man van ongeveer 18 tot 22 jaar en 1 meter 80 lang; de ander is een getinte man van ongeveer 20 tot 25 jaar. Hij is iets langer dan de eerste dader. De politie zoekt getuigen.

