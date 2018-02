Januari-storm houdt verzekeraars bezig: 'Het is nog steeds alle hens aan dek'

APELDOORN - De januari-storm zijn we alweer bijna vergeten nu de ijskoorts ons land in de greep heeft, maar bij de verzekeraars stromen de schademeldingen nog steeds binnen.

Bij Centraal Beheer Achmea in Apeldoorn zijn ze er nog dagelijks druk mee. Schade-experts werken zich een slag in de rondte. 'Er worden dagelijks schades opgenomen', zegt Thera Idema van Achmea. 'Het is hier echt nog steeds alle hens aan dek.'

Lange wachtlijst

'Het is ook een groot gebied dat getroffen is', legt schade-expert Richard Papôt uit. 'En er waren heel veel schades. We hadden 200 procent meer opdrachten. De eerste week hadden we zo'n 8 tot 10 afspraken per dag. Dat was rijden, foto's maken, aantekeningen maken en door.'

Doordat ze schades niet direct konden afhandelen en er ook steeds nieuwe schades bijkwamen ontstond er een lange wachtlijst. 'We hebben echt lange dagen gemaakt en moesten ook in de weekenden door', zegt Papôt.

Alles kwijt

'Mensen zijn soms alles kwijt', legt Papôt uit. 'Soms waren complete daken eraf geblazen. En de bomen die omgingen waren soms flinke jongens. Als je dat op je huis krijgt... Er waren ook vakantieparken waar verschillende chalets beschadigd zijn. Dan heb je al snel meer dan een ton schade.'

Ook dakdekkers zijn nog steeds bezig met de afhandeling van de storm, al gaat het nu vooral om dakpannen die moeten worden recht gelegd. 'We zijn blij dat het eindelijk weer een beetje rustiger wordt', zegt dakdekker Kas Douma. 'Het was afgelopen maand echt zes, soms zelfs zeven dagen per week werken. Soms 12 uur per dag.'

'Dit had opa nog nooit meegemaakt'

Op een gegeven moment was er geen dakpan meer te krijgen, weet Douma. 'Het was zelfs zo erg dat een dakpannenfabriek in Frankrijk door onze westerstorm drie weken leverachterstand opliep. We zitten als familie al generaties lang in het dakdekken, maar dit had zelfs mijn opa nog nooit meegemaakt. Maar nu is het gelukkig weer rustiger.'

De schade-experts zijn voorlopig nog niet klaar. Bij grote schade moeten experts soms een aantal keer terugkomen, bijvoorbeeld als een plek niet veilig is vanwege instortingsgevaar. Het duurt zeker nog tot eind april voor alles is afgehandeld.